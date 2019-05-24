Рассказавший о пытках в Чечне гей пожаловался в ЕСПЧ

Первый открыто рассказавший о пытках в Чечне гей Максим Ляпунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на насилие, которому подвергся в республике. Об этом сообщили в правозащитном центре «Мемориал», передает «Интерфакс».

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток» подали жалобу в ЕСПЧ 24 мая. В ней указывается на нарушение четырех статей ЕСПЧ: о запрещении пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрещении дискриминации.

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«Его [Лапунова] показания, описанное разными источниками поведение представителей правоохранительных органов, другие данные дают нам основания утверждать, что Максим был выбран жертвой именно из-за того, что он гей», — заявила юрист «Комитета против пыток» Ольга Садовская, которая будет представлять интересы ЛГБТ-активиста в ЕСПЧ. Ее слова приводятся на сайте правозащитной организации.

Ляпунов стал первым открыто рассказавшем о пытках геев в Чечне ЛГБТ-активистом на пресс-конференции в «Новой газете». По его словам, 12 дней он находился в подвале уголовного розыска республиканского МВД, где его избивали палками, пытали электричеством, заставляли звонить знакомым гомосексуалистам и звать на встречи, где их поджидали чеченские силовики. В апреле 2017 года он так и не дождался расследования, начал получать угрозы и уехал из страны.

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые рассказала «Новая газета» в 2017 году. Издание писало о сотнях задержанных, которых поместили в «секретные тюрьмы», избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.

В январе правозащитная организация «ЛГБТ-сеть» сообщила о новой волне гонений на геев и лесбиянок в республике, которая началась месяцем ранее. Активисты утверждали, что за это время было задержано минимум 40 человек, двое убиты во время пыток.

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