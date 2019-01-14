Десятки геев задержаны в Чечне

В Чечне задержаны десятки геев, как минимум двое из них убиты, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора программ правозащитной организации «ЛГБТ-сеть» Игоря Кочеткова.

«C конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. (...) Было задержано около 40 человек, по крайней мере два человека убиты», — сообщил он.

По его словам, точное число задержанных может быть выше. Кочетков уточнил, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемых в гомосексуальности незаконно удерживают в городе Аргун, где отбирают документы и пытают.

В то же время пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию. «Это абсолютная ложь, в которой нет ни доли правды, ни одного процента действительности», — заверил он. По его словам, «если бы хоть одного человека в Чеченской Республике задержали, об этом было бы известно всему населению». Каримов добавил, что Аргун посещали различные правозащитные организации, которые не обнаружили там секретных тюрем.

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Между тем, как сообщил источник «Медузы», бежавший в Европу из Северной Осетии, в результате рейдов по поиску геев в Чечне около 40 человек пропали и до 20 были убиты: их тела якобы «закапывают в лесу».

В Аргуне, по его словам, задержанным сбривают волосы на голове и бороду, наносят ножевые ранения, а также «называют женскими именами и прозвищами, заставляют плевать друг другу в лицо, вылизывать обувь, избивают до смерти в буквальном смысле, используют железную проволоку которую засовывают в анальное отверстие, а потом резко выдергивают». Покинуть тюрьму можно после перечисления известных гомосексуалов и выкупа в миллион рублей.

В апреле 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне. Первый открыто рассказавший о пытках гей Максим Лапунов был вынужден уехать из России. Республиканские власти опровергли существование и преследование геев в Чечне, после чего ОБСЕ направила в республику миссию для проверки информации о нарушении прав гомосексуалов на Северном Кавказе и по итогам проверки выпустила доклад, пригрозив чеченскому лидеру Рамзану Кадырову судом в Гааге.

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