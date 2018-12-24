Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову

Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».

В республиканском МВД утверждали, что мужчин застрелили при попытке напасть на чеченских полицейских. Эта информация не сходится с данными судебно-медицинских заключений и протоколами осмотра трупов, согласно которым оба они убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок, с собой у них не было никаких вещей.

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С обоими погибшими был знаком житель Пермского края Максим Лапунов, который жил в Чечне два года и две недели провел в этой же «тюрьме». После освобождения он стал первым рассказавшим о пытках и незаконном лишении свободы, а также потребовал возбудить дело против силовиков. В своем заявлении в следственные органы Лапунов упоминал о двух чеченцах-сокамерниках, которые пробыли в том здании более 40 дней и подозревались в причастности к убийству. Россиянина выпустили 28 марта, и он отправился на встречу с родителями Акаева, которые не видели сына с 6 февраля 2017-го, чтобы рассказать, где он находится. После этого он уехал из республики, а спустя два дня были обнаружены трупы мужчин.

Издание отмечает, что в материалах проверки по заявлению Лапунова есть упоминание о найденных телах. Уголовное дело по факту убийства двух человек следователи заводить не стали, а сама проверка была прекращена с формулировкой: «Обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, не получили объективного подтверждения». В конце ноября молодой человек уехал из России вместе с семьей из-за угроз в свой адрес.

О преследовании геев в Чечне стало известно в апреле 2017 года, когда об этом написала «Новая газета». В материалах издания говорилось, что в ходе двух волн чеченские силовики задержали сотни подозреваемых в гомосексуальности и поместили их в «секретные тюрьмы». Там людей избивали, пытали электричеством, требовали назвать имена своих партнеров. Издание писало, что несколько человек убили, но подробностей не приводило. Республиканские власти отрицали существование геев в Чечне. Для проверки информации о нарушении прав гомосексуалов на Северном Кавказе ОБСЕ решило направить миссию в Чечню. 20 декабря организация выпустила доклад о ситуации с правами человека в республике и пригрозила чеченскому лидеру Рамзану Кадырову судом в Гааге.

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