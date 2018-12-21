В Чечне усомнились в правдивости данных о нарушении прав человека

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова — Альви Каримов — усомнился, что представленный в ОБСЕ доклад о нарушении в республике прав человека объективен. Об этом он рассказал РБК.

«Они сами себе внушили это и пишут, в чем сами даже не уверены. ОБСЕ никогда не отличалось объективностью и носило всегда политизированный характер», — сказал он и подчеркнул, что в докладе нет ничего нового. Каримов считает, что документ представляет собой переведенные на английский язык публикации СМИ, которые «не отягощали себя попытками изучить ситуацию».

Доклад, о котором идет речь, был представлен 20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Ответственным за происходящее в Чечне назвали Рамзана Кадырова. Кроме того, в докладе подчеркнули, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

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