Рассказавший о пытках в Чечне гей покинул Россию из-за угроз

Уроженец Омска Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, уехал из России, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

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В организации уточнили, что мужчина уехал из страны из-за постоянных угроз ему и его родственникам, а у него самого «не оставалось надежды на нормальную жизнь».

Днем ранее, 26 ноября, Ставропольский краевой суд отказался отменить отказ в возбуждении дела о задержании Лапунова и избиении в здании уголовного розыска в Чечне. После этого россиян окончательно решил покинуть родину, разочаровавшись в российском правосудии. Куда именно он уехал, не сообщается.

Представляющий интересы Лапунова юрист «Комитета против пыток» Владимир Смирнов отметил, что защита собирается обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и обжаловать отказ в возбуждении дела о пытках.

Максим Лапунов стал первым, кто публично рассказал о своем задержании в Чечне. По его словам, 12 дней он находился в подвале уголовного розыска республиканского МВД, где его избивали палками, пытали электричеством, заставляли звонить знакомым гомосексуалам и звать на встречи, где их поджидали чеченские силовики. Следственный комитет обещал защитить молодого человека, но отказалось возбуждать дело. Его открывали и закрывали, и до сих пор изложенные Лапуновым факты не расследованы.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне. В нем говорилось, что чеченские силовики задерживали подозреваемых в гомосексуальности и отправляли в «секретные тюрьмы». Издание писало, что несколько человек убили. В ответ республиканские власти заявили, что в Чечне геев нет. В августе 2018-го в ОБСЕ потребовали от России отчитаться о нарушении прав геев на Северном Кавказе.

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