Открытого гея наградят за защиту прав секс-меньшинств в Чечне

Защищавший права сексуальных меньшинств в Чечне представитель «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков получит в Москве премию Егора Гайдара. Об этом заявил «Говорит Москва» источник в оргкомитете.

Кочеткова наградят в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества». Он получит один миллион рублей.

Премия Егора Гайдара вручается ежегодно с 2010 года за личные достижения в области истории, экономики, формирования гражданского общества и международных связей.

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Ранее в августе в ОБСЕ потребовали от России отчитаться о нарушении прав геев. Среди прочих был задан вопрос о том, как чеченская администрация сделала вывод об отсутствии представителей секс-меньшинств у них регионе.

В июле сообщалось о похищении в Санкт-Петербурге выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, которому пришлось уехать из республики из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Как минимум у одного из похитителей было поддельное служебное удостоверение полицейского. Как оказалось, к похищению был причастен отец Ахмадова, который хотел уговорить сына записать видеообращение и заявить о том, что он не является гомосексуалистом.

В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне. Сообщалось о массовых задержаниях заподозренных в гомосексуальной связи жителей республики, как минимум трое из них погибли. Игорь Кочетков возглавил кампанию по спасению жертв и пострадавших.

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