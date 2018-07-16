Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца

В похищении выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, который сбежал из республики из-за подозрений в гомосексуальности, принимали участие четыре человека, как минимум у одного из которых с собой было поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Об этом в понедельник, 16 июля, пишет «Новая газета».

По данным издания, в пятницу, 13 июля, в Санкт-Петербурге на Ахмадова напали четыре человека, когда он вышел из дома, чтобы вынести мусор. Молодого человека затолкали в черный BMW и отвезли в хостел на Моховой улице, где его ждал отец. Между собой похитители говорили на чеченском языке.

После этого друг похищенного обратился к сотрудникам «Российской ЛГБТ-сети», которые и предоставили Ахмадову квартиру в Петербурге. Правозащитники нашли и опросили свидетелей происшествия и обратились в полицию. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось «пробить» номер машины похитителей и оперативно установить местонахождение молодого человека. Сам Ахмадов также успел отправить сотрудникам ЛГБТ-организации СМС-сообщение, в котором сообщил, где находится.

Уже через несколько часов молодого человека и его отца доставили в отделение полиции, где они провели более пяти часов. Как отмечает издание, все это время отец пытался уговорить сына записать видеозаявление, в котором тот признал бы, что он не гомосексуалист и что его никто не похищал. Однако Ахмадов делать подобные заявления отказался.

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Остальных четырех злоумышленников задержать не удалось. По данным «Новой газеты», личность одного из них уже установлена — водителя и владельца машины, на которой увезли Ахмадова. Как рассказали охранники многоквартирного комплекса, где проживал молодой человек, похитители на BMW караулили его у дома два дня. Охранникам водитель продемонстрировал удостоверение сотрудника полиции Петербурга. Позже было установлено, что оно фальшивое.

О попытке похищения Ахмадова стало известно 13 июля. До этого, еще на родине, молодого человека несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники чеченской полиции заявили родственникам Ахмадова, что считают его геем. По словам пострадавшего, стражи порядка призывали его брата совершить «убийство чести».

В начале апреля 2017 года в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет.

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