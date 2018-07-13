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Заподозренного в гомосексуальности чеченца попытались похитить в Петербурге

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Выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, который сбежал из республики из-за подозрений в гомосексуальности, попытались похитить в Санкт-Петербурге. Полиции удалось задержать злоумышленников, сейчас они находятся в отделении, сообщает в пятницу, 13 июля, «Новая газета».

Как отмечает издание, среди похитителей 20-летнего молодого человека были его отец, бизнесмен Эли Ахмадов, а также сотрудники полиции — по утверждению очевидцев, «не славянской внешности».

Зелимхан жил в квартире-убежище, которую ему предоставили правозащитники из Российской ЛГБТ-сети. Днем в пятницу он вышел из дома, чтобы вынести мусор — в это время его схватили и затолкали в машину.

На родине молодого человека несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники чеченской полиции заявили родственникам Ахмадова, что считают его геем. По словам пострадавшего, стражи порядка призывали его брата совершить «убийство чести».

В начале апреля 2017 года в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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