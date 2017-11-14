Гей из Чечни извинился перед Кадыровым

Уроженец Чечни Мовсар Эскарханов, первым публично совершивший каминг-аут, через телеканал «Грозный» попросил прощения у руководства республики. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По словам Эскарханова, в настоящее время находящегося в Германии, его признание в гомосексуальности было сделано под давлением западных журналистов. «Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — заявил он.

Чеченец пояснил, что сам пригласил журналистов Time, поскольку те сулили ему помощь в оформлении вида на жительство в Германии, но не сдержали свое обещание. Кроме того, Эскарханов заявил, что принимал противоэпилептические препараты.

13 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратился первый заявитель о пытках геев в Чечне, но его имя не называлось. Тогда же омбудсмен говорила, что по факту обращения она направила запрос в правоохранительные органы и они «работают в этом направлении».

В начале апреля в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет.