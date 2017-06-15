Россия
 

Кадыров похвалил Путина за иронию на тему «голубых мундиров»

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Главе Чечни Рамзану Кадырову понравилась фраза президента России Владимира Путина о «голубых мундирах», которую тот произнес во время прямой линии. Свое одобрение он выразил в Telegram-канале.

«Наш президент отлично сказал про "голубые мундиры", предупреждая Украину о глубокой дружбе с Европой. У нас таких нет!» — написал Кадыров.

Российского лидера попросили прокомментировать заявление президента Украины Петра Порошенко о начале действия безвизового режима с Европой. Тот процитировал стихотворение Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Путин похвалил украинского коллегу за знание русской классики.

По словам российского президента, русский поэт в своем произведении говорил обо всей России, в которую тогда входила и территория современной Украины. «Так что здесь особо нос нечего задирать», — подчеркнул он. Скорее всего, добавил глава государства, Порошенко хотел показать своим избирателям, что он выполняет свои обещания и ведет страну в Европу.

«Кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно. А то как бы что не случилось», — рекомендовал Путин и добавил, что Россия «против этих ребят» ничего не имеет. «Совет вам да любовь и удачи, особенно с новобранцами», — заключил президент.

Ранее на фоне журналистского расследования о преследованиях геев в Чечне Кадыров заявлял, что «в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией».

В стихотворении, которое приписывается Лермонтову, под голубыми мундирами подразумеваются жандармы, которые выполняли роль политической полиции. Их форма была светло-синего цвета. Путин, по всей видимости, имел в виду представителей ЛГБТ-сообщества, к которым в Европе проявляют все большую толерантность.

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