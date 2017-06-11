Потомок Лермонтова рассказал о двойном смысле прочтенных Порошенко стихов

Правнучатый племянник Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов прокомментировал прочтение украинским президентом Петром Порошенко стихотворения «Прощай, немытая Россия», которым тот поздравил сограждан с введением безвизового режима с Евросоюзом. По мнению Лермонтова, высказанному в комментарии РИА Новости, в устах Порошенко эти строки приобрели иной смысл.

«[Порошенко] должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл», — заявил Лермонтов. Он напомнил, что и российский президент Владимир Путин недавно цитировал Лермонтова, строки «люблю Отчизну я, но странною любовью», и Порошенко таким образом «ответил» своему коллеге.

«Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор... Обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном», — подытожил Лермонтов.

Президент Украины Петр Порошенко в торжественной форме поздравил 10 июня соотечественников с началом безвизового режима между Украиной и ЕС. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — процитировал украинский президент русского классика Лермонтова.

По его мнению, произошел окончательный разрыв «с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром"». Порошенко отметил, что украинцы получили «свободу, которой еще не знали». Также Порошенко поддержал россиян, которые «находят мужество» требовать демократических прав и свобод у себя в стране строками другого русского классика, Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши (при этом в оригинале используется местоимение "наши", — прим. «Ленты.ру») имена».

После введения безвизового режима граждане Украины смогут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. При этом для учебы или работы на территории ЕС украинцам по-прежнему нужно получать специальные документы.