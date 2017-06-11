Россия
 

В Совфеде рассказали Порошенко о многообразии стихов Лермонтова

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил президенту Украины Петру Порошенко о стихотворение поэта Михаила Лермонтова, в котором он сравнивает Европу с умирающим гладиатором. Так сенатор отреагировал на то, что украинский лидер продекламировал произведение «Прощай, немытая Россия», поздравляя сограждан с введением безвизового режима с Евросоюзом. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает РИА Новости.

«У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором: "Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою!"» — процитировал Клинцевич.

Он также отметил, что прощание с Россией стихами Лермонтова получилось странным, и рекомендовал Порошенко не вспоминать великие имена всуе.

Порошенко поздравил соотечественников со вступлением в силу безвизового режима с ЕС 10 июня. В своей речи он заявил, об «окончательном разрыве с российской империей» и «авторитарным "русским миром"». Также глава государства процитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Также украинский лидер обратился к россиянам, припомнив слова другого классика — Александра Пушкина. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена (при этом в оригинале используется местоимение "наши", — прим. «Ленты.ру»)», — продекламировал президент.

Это выступление позднее прокомментировал член Общественной палаты России Михаил Лермонтов, правнучатый племянник поэта. «[Порошенко] должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл», — заявил он.

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