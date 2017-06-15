Путин похвалил Порошенко за знание русской поэзии и посоветовал не задирать нос

Президент России Владимир Путин похвалил украинского коллегу Петра Порошенко за знание русской литературы. Об этом он сказал в четверг, 15 июня, во время прямой линии.

Российский лидер оценил заявление Порошенко о безвизовом режиме с Евросоюзом, в котором тот процитировал строчки из стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».

По словам Путина, русский поэт в своем произведении говорил обо всех регионах России, в которые тогда входила и территория современной Украины. «Так что особо нос нечего задирать», — подчеркнул он.

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Вероятно, добавил глава государства, Порошенко хотел показать своим избирателям, что он ведет страну в Европу. «Помните там "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно», — посоветовал Путин.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.