В СК пообещали защитить рассказавшего о пытках в чеченской тюрьме гея

В Следственном комитете (СК) готовы предоставить государственную защиту рассказавшему о преследованиях гомосексуалов в Чечне Максиму Лапунову. Об этом РИА Новости сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Он уточнил, что ранее правозащитники ставили вопрос о необходимости обеспечить безопасность молодого человека. «Ответ был простой: когда в этом будет необходимость, вся безопасность будет обеспечена», — сказал Федотов.

Ранее Лапунов обращался в Следственный комитет с жалобой на преследование геев в Чечне. В настоящее время, по информации правозащитников, СК проводит доследственную проверку его заявления.

Накануне уроженец Омска Лапунов рассказал, что в Чечне его преследовали за нетрадиционную сексуальную ориентацию, пытали и грозились убить. По его словам, он жил и работал в республике с 2015-го, но в марте этого года его внезапно задержали два человека в штатском. Его увезли, как он считает, в секретную тюрьму для подозреваемых в гомосексуальности. Мужчина утверждал, что там его держали в подвале в течение 12 дней, били палками и пытали электричеством. Все это снималось на видеокамеру. Вместе с ним в учреждении были как минимум 30 других пленников.

Молодой человек добавлял, что под угрозами его заставили оставить свои отпечатки пальцев на оружии и подписать какие-то документы, а затем отвезли его на вокзал, откуда он направился в убежище «Комитета против пыток» в Ессентуках. Лапунов обращался в полицию, но, по его мнению, должного расследования проведено не было.

13 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратился первый заявитель о пытках геев в Чечне, но его имя не называлось. Тогда же омбудсмен говорила, что по факту обращения она направила запрос в правоохранительные органы и они «работают в этом направлении».

В начале апреля в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет.