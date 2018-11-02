Миссия ОБСЕ проверит соблюдение прав человека в Чечне

В отношении Чечни будет запущен «Московский механизм» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который подразумевает создание и отправку миссии экспертов для мониторинга соблюдения прав человека. Об этом говорится в заявлении от имени 16 стран-членов ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Решение направить миссию было принято после того, как российские власти не дали «содержательный ответ» на вопросы ОБСЕ о соблюдении прав жителей Северного Кавказа. «Это лишь укрепило наше беспокойство в том, что Россия не хочет или не может сообщить о серьезных нарушениях прав человека, что способствует созданию атмосферы безнаказанности для чеченского руководства», – говорится в документе.

Организация собирается провести объективное расследование информации о преследовании правозащитников, журналистов, активистов, геев и подозреваемых в терроризме, а также о незаконных задержаниях, пытках, похищениях, внесудебных расправах и сфабрикованных уголовных делах.

У России будет шесть дней, чтобы решить, будет ли страна сотрудничать в рамках «Московского механизма».

В конце августа 16 стран-участниц ОБСЕ потребовали от Москвы отчитаться отчитаться о нарушении прав человека в Чечне. Позже ним присоединились США. Всего России было задано четыре вопроса: о соблюдении Грозным обязательств перед организацией, о репрессиях в отношении журналистов и правозащитной организации «Мемориал», о ходе расследования гонений чеченских гомосексуалов и о судьбе 27 человек, которых в январе 2017-го задержали по подозрению в терроризме и, возможно, убили.

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