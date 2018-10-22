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Жители Чечни пожаловались на массовое выселение из общежитий

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В Чечне в результате масштабных проверок людей выселяют из общежитий и направляют к родственникам. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает «Кавказский узел».

Сотрудники местных органов власти вместе с полицейскими проверяют граждан, которые стоят в очереди на бесплатную квартиру и держат комнату в общежитии. В случае выявления неправомерного владения жильем чиновники выселяют людей.

Подобные меры были приняты в связи с участившимися попытками получить жилье даром. 15 октября глава республики Рамзан Кадыров отдал распоряжение проинспектировать общежития на предмет нарушений, рассказали в издании. По его словам, 19,8 тысячи человек из 20 тысяч, состоящих в списках, на самом деле «аферисты», которые «на халяву квартиры хотят».

«Есть немало фактов того, что помещения в местах временного проживания в Грозном занимают в основном лица, стремящиеся незаконно получить постоянное жилье в черте города, несмотря на то что имеют домовладения и земельные участки в местах прежнего проживания в сельской местности. Эта категория граждан не может претендовать на участие в социальных программах по улучшению жилищных условий», — рассказал изданию сотрудник мэрии Грозного.

Власти уточнили, что «"действительно нуждающиеся" не будут ущемлены в своих правах, а "недобросовестным гражданам" придется освободить занимаемые помещения».

Местные жители рассказали «Кавказскому узлу», что выселение осуществляется без каких-либо официальных документов или судебных решений. Людей требуют освободить комнаты, если выясняется, что они прописаны в другом месте или имеется жилье у их родственников.

Как пояснил изданию эксперт в области права, выселение законным путем возможно только по письменному уведомлению с указанием конкретных причин.

По данным издания, в Грозном функционирует 14 общежитий, в которых проживает около трех тысяч человек. Они ждут помощи в решении жилищного вопроса от местных властей и надеются получить земельные участки и стройматериалы для постройки дома либо квартиры. До весны 2008 года эти общежития служили пунктами временного размещения беженцев из Ингушетии, потом их переименовали во временное местожительство «для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

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