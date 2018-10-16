Глава Ингушетии встретится с представителями митингующих из-за границы с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду, 17 октября проведет заседание комиссии республики по вопросу определения границы с Чечней, в нем примут участие представители несогласных с разделением границ жителей, сообщается на сайте областного правительства.

«На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года», — говорится в сообщении

В мероприятии примут участие восемь представителей оргкомитета проходящего в регионе митинга. Соответствующая договоренность была достигнута ранее во вторник на встрече полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова и начальника Управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября и 4 октября. Сообщалось, что на переданных под контроль Грозного землях могут быть месторождения нефти, однако Евкуров это опроверг. Кроме того, из соглашения следует, что в результате обмена Ингушетия получит заповедные земли в районе реки Фортанги.

Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. Недовольные решением властей участники акций считают, про произошел «захват земель». Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. С 1993 года граница между республиками так и не была утверждена.

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