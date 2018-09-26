Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии

Чечня и Ингушетия договорились об установлении границ между субъектами. Соответствующее соглашение подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

По информации агентства, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. В соглашении уточняется, что Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Из-за территориального спора в Ингушетии начались акции протеста. В результате волнений в Магасе перекрыли дороги, по словам местных жителей, там наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

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Территориальный вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР), были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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