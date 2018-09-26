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Евкуров сообщил подробности договора с Кадыровым

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Юнус-Бек Евкуров

Чечня и Ингушетия не будут обмениваться территориями в рамках договора о границе. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Передачи территорий не будет ни с той, ни с другой стороны — мы эту разъяснительную работу будем проводить», — уточнил он. «Мы с Рамзаном Ахматовичем [Кадыровым] установили границу по устоявшейся с тех времен, с момента самостоятельности Республики Ингушетия. Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить», — уточнил Евкуров.

На своей странице в Instagram глава Ингушетии подчеркнул, что для республик наступил исторический момент. Он указал на то, что граница закреплена так, как ее установили в 1993 году, она проходит по горно-лесистой территории и не затрагивает населенные пункты. «Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы», — написал Евкуров и подчеркнул, что сторонам удалось избежать конфликта, «возможных кровопролитий и кровных обид».

Ранее в среду, 26 сентября, Чечня и Ингушетия договорились об установлении границ между субъектами. В подписанном соглашении говорится, что Ингушетии Чечня передала Надтеречного района— горную и лесистую местность. В свою очередь, Ингушетия передала Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Территориальный вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР), были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии.

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Предыстория: Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии
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