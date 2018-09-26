Стало известно об уступках ингушских властей после митингов

Власти Ингушетии перенесли на неопределенный срок заседание парламента, на котором планировалось утвердить соглашение о передачи части территории Сунженского района республики Чечне, пишет издание The Magas Times в своем паблике во «ВКонтакте».

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Сообщается, что мероприятие предполагалось провести 27 сентября, однако из-за стихийного митинга в районе рынка «Магас» его отложили.

На фоне народных волнений в Магасе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, также сообщалось, что въезд в город перекрыт бетонными блоками. В МВД предупредили, что будут пресекать попытки провести несанкционированные массовые мероприятия.

Планируется, что 26 сентября в Ингушетии между местными и чеченскими властями будет подписано соглашение об установке границы между субъектами, по которому под контроль Чечни отойдет часть земель Сунженского района республики. Также там проходит совещание глав регионов СКФО с участием полпреда президента в этом федеральном округе Александра Матовникова. Основным вопросом на встрече, как писал портал «Кавказ.Реалии», является резкий рост протестных настроений в республике.

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Недовольство жителей Ингушетии частично вызвано и отставкой главы Сунженского района Иссы Хашагульгова. Там граждане 25 сентября вышли на стихийный митинг к зданию местной администрации, еще одна акция состоялась 26 сентября.

Власти, в свою очередь, считают, что определение ингушско-чеченской границы позволит «избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике» и «поможет сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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