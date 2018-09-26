В Ингушетии начали отключать интернет

Жители Магаса, столицы Ингушетии, жалуются на перебои в работе мобильного интернета, сообщает портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

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Как отмечает ресурс, многие считают, что это связано с намерением провести в городе акции протеста 26 сентября, когда республиканские власти намерены подписать с Чечней соглашение об установке границ между субъектами. Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района Ингушетии.

«Дождь» со ссылкой на председателя ингушского отделения «Яблока» Руслана Муцольгова сообщает, что въезд в Магас перекрыт бетонными блоками. Он же рассказал, что интернет в регионе работает плохо, а в столице республики и Назрани его нет вообще.

По данным «Кавказ.Реалии», в настоящее время в Ингушетии проходит совещание глав регионов Северо-Кавказского федерального округа с участием полпреда президента в СКФО Александра Матовникова. Основным вопросом на встрече, как пишет портал, являются вероятные протестные митинги в республике.

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Ингушские власти предупредили, что будут пресекать попытки провести несанкционированные массовые мероприятия. Вслед за этим поступили сообщения о вводе в Магас колонны с подразделениями Росгвардии.

Недовольство жителей Ингушетии, помимо планов передать Чечне часть территории региона, вызвано и отставкой главы Сунженского района Иссы Хашагульгова. Там граждане 25 сентября вышли на стихийный митинг к зданию местной администрации, еще одна акция состоялась 26 сентября.

Сами власти считают, что определение ингушско-чеченской границы позволит «избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике» и «поможет сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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