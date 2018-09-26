Власти Ингушетии приготовились к бунтам

МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», — подчеркнули в министерстве.

После этого сообщения от МВД «Кавказский узел» написал, что в республиканскую столицу Магас была введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в городе усилены полицейские посты и выставлены дополнительные наряды.

Действия властей связаны с попытками местных жителей провести несанкционированные акции протеста из-за намерения передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Договор, по данным агентства, планируется подписать 26 сентября в Магасе.

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«Речь, скорее всего, идет не о населенных пунктах, а о землях, которые находятся в приграничной зоне, в частности, лесном массиве. В общей сложности Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров», — сказал источник. Эта информация, а также отставка главы Сунженского района Иссы Хашагульгова вызвали недовольство местных жителей, которые 25 сентября вышли на стихийный митинг к зданию районной администрации, отмечает «Кавказский узел».

Официальную позицию властей республики по вопросу передачи земель Чечне обозначил председатель правительства региона Зялимхан Евлоев, выступивший в газете «Ингушетия»: «Убежден, скорейшая делимитация границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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