Россия
 
Последние новости
Десятки российских детей устали грести на шлюпках и застряли в море
Российский футболист сравнил себя с шахтером
Россия отказалась принять делегацию политиков из Израиля
Жители Сунжи выступили против передачи земель Чечне
«Японский Перельман» ошибся
Плененный сотрудниками «Пятерочки» подросток рассказал о пытке морозом и побоях
Иран ответил на обвинения Израиля в причастности к гибели российского Ил-20
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и получили нагоняй
На Украине открыли неиссякаемый источник сала
Новости партнеров

Власти Ингушетии приготовились к бунтам

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Жители Сунжи выступили против передачи земель Чечне

МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», — подчеркнули в министерстве.

После этого сообщения от МВД «Кавказский узел» написал, что в республиканскую столицу Магас была введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в городе усилены полицейские посты и выставлены дополнительные наряды.

Действия властей связаны с попытками местных жителей провести несанкционированные акции протеста из-за намерения передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Договор, по данным агентства, планируется подписать 26 сентября в Магасе.

«Речь, скорее всего, идет не о населенных пунктах, а о землях, которые находятся в приграничной зоне, в частности, лесном массиве. В общей сложности Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров», — сказал источник. Эта информация, а также отставка главы Сунженского района Иссы Хашагульгова вызвали недовольство местных жителей, которые 25 сентября вышли на стихийный митинг к зданию районной администрации, отмечает «Кавказский узел».

Официальную позицию властей республики по вопросу передачи земель Чечне обозначил председатель правительства региона Зялимхан Евлоев, выступивший в газете «Ингушетия»: «Убежден, скорейшая делимитация границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подразделения силовиков прибыли в Магас после призывов к митингу
Скорейшая делимитация границы между Ингушетией и Чечней отвечает интересам двух народов и станет исторически важным шагом, считает премьер Евлоев
Чеченский блогер обвинил кавказцев во взаимной ненависти
Другие материалы рубрики
Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
12:29Сегодня

Депутаты пришли в Госдуму в футболках и получили нагоняй

16:0925 сентября

Петр Верзилов поведал о своем состоянии после отравления

10:02Сегодня

Большинство россиян захотели переложить заботу о стариках на государство

Россия00:0125 сентября

«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»

Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
10:43Сегодня

Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию

16:2821 сентября

Эксперты назвали рулевых региональных парламентов

05:12Сегодня

Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
10:20Сегодня

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

17:1120 сентября

Чеченский блогер в бегах рассказал о депортации кавказцев из Европы

20:4325 сентября

На Урале устроили показательный захват заложников в память о Беслане

Россия
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и получили нагоняй
Большинство россиян захотели переложить заботу о стариках на государство
Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию
Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Иран ответил на обвинения Израиля в причастности к гибели российского Ил-20
Полицейский в США спас жизнь автомобилистки и попал на видео
Боевики в Идлибе начали отступление из демилитаризованной зоны
Нелегал-рецидивист убивал американских бомжей ради наживы
Всемирно известный буддийский духовник заставлял любовниц подтирать ему зад
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США усилят украинский военный флот двумя списанными катерами
Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»
Пашиняна решили засудить
Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Новейший флот
«Аэрофлот» получил пятидесятый Superjet 100
Катастрофа отменяется
Жители Рубцовска первыми в России станут платить за тепло по-новому
«Черкизово» наказали за просрочку
Банк «Югра» стал банкротом
США пригрозили Евросоюзу за попытку обойти санкции
Названа стоимость российско-китайского мегапроекта
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Задержанный за насилие над ребенком убил себя по пути на допрос
Главному борцу с кражами во Внуково отменили приговор
Обосновавшиеся в России террористы оказались домоседами
Полицейский покончил с собой после допроса в СК
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
«Бастион» впервые применили в Арктике
«Японский Перельман» ошибся
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
На Марсе нашли гигантскую зону жизни
Все материалы
Спорт
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб
Российский футболист сравнил себя с шахтером
Чемпион КХЛ подшутил над своей смертельной болезнью
Серена Уильямс отказалась продолжать теннисный сезон
Моуринью снова пошел против чемпиона мира
Освобожденный преступник попросился остаться в тюрьме ради встречи с Тотти
Все материалы
Культура
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Рэпер Lil Xan попал в больницу после передозировки острым «Читосом»
Актер из «Как я встретил вашу маму» найден мертвым
Раскрыт секрет скандальной картины с вагиной
81-летний комик проведет в тюрьме до 10 лет за изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Названа цена самых дорогих туфель в мире
Названа лучшая одежда осени
У Канье Уэста начались проблемы с памятью
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
«Реал» показал салон своего роскошного самолета
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Поклонники вычислили беременность Меган Маркл по волосам
Сын миллионера убил отца ради наследства
Медведица напала на гулявшую с собакой старушку
Российский робот помог свинье родить
Все материалы
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Hennessey превратила пикап Chevrolet Silverado в шестиколесный внедорожник
Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным
Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
Все материалы
Дом
Сдачу оставят
Россияне нашли способ нажиться на своих квартирах. Получится не у всех
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
России предрекли ипотечный провал
Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Рыжий из «Иванушек» показал квартиру своего детства
Все материалы