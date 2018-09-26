Жители Сунжи выступили против передачи земель Чечне

В Сунже (Ингушетия) началась стихийная акция протеста против передачи Чечне земель Сунженского района. В ней принимают участие несколько десятков людей, передает «Кавказский узел».

В среду, 26 сентября, перед зданием Дома культуры в Сунже собрались около 50 мужчин. Около них находятся сотрудники правоохранительных органов, улицы перекрыты силовиками. Фото- и видеосъемку проводить запретили.

Волнения начались во вторник, 25 сентября, после известия об уходе главы района Иссы Хашагульгова. Чиновник назвал свою отставку добровольной, но активисты предположили, что она связана с возможной передачей части района Чечне.

Собравшиеся в Сунже потребовали от чиновников объяснить, действительно ли часть Ингушетии намереваются отдать Чечне. По их информации, соглашение о решении территориального спора планируется подписать в среду, 26 сентября. В настоящее время мобильный интернет в Ингушетии отключен.

Территориальный вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР), были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии.

В начале сентября 2018 года руководитель Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни. Контролировать ход ее работы он намерен лично. Строительная техника, которая находилась на приграничных территориях, по заверениям пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, занималась исключительно хозяйственной деятельностью.

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