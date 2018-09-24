Чеченский блогер обвинил кавказцев во взаимной ненависти

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов высказался по поводу межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии. Видео со своим обращением он опубликовал на YouTube.

Обращаясь к подписчикам, он упомянул о том, что в интернете появилось много статей, где говорится, что Кремль якобы стравливает представителей разных народов. «Я бы хотел вам напомнить, что это не Кремль заставляет нас ненавидеть друг друга. Кремль лишь грамотно использует ту ненависть, которая уже присутствует в наших народах. Это мы ненавидим друг друга, это мы в этом виноваты, это мы, значит, неправильно воспитываем своих детей», — сказал Абдурахманов.

По мнению блогера, причина такого поведения кроется в воспитании. «Мы им рассказываем не о том, что они братья, а что представители одного народа лучше, круче другого народа, и что у них постоянно должны быть претензии к другому народу. В этом вся проблема», — уточнил он и добавил, что необходимо рассказывать о братстве и любви, а не о ненависти.

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Конфликт между кабардинцами и балкарцами разгорелся в середине сентября. Его причиной стало восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Сначала беспорядки начались в селе Кенделен, а затем перекинулись на соседние селения и столицу Кабардино-Балкарии Нальчик. Были задержаны несколько десятков человек. Чтобы успокоить активистов, пришлось привлекать силовиков.

Тумсо Абдурахманов бежал из России в 2015 году. По его словам, причиной побега стал конфликт с двоюродным братом главы республики Рамзана Кадырова. В настоящее время он ждет получения убежища в Польше и ведет блог, где критикует власть в Чечне.

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