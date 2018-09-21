Ставшее поводом для межнационального конфликта место сражения показали на видео

Кабардинцы, которые совершили конный поход на гору Канжаль, показали, как сейчас выглядит место сражения XVIII века. Ролик опубликован на YouTube-канале издания «Регион Online».

На нем запечатлены участники похода и лошади на фоне горного пейзажа. Видео сопровождается отрывком песни Мурата Тхагалегова «Канжаль». «Сердца забились в такт быстрей, и гнев горит на лицах. Идет в ночи Каплан-Гирей навстречу Кабардинцам. Ведет несметные войска, в руках мечи и луки. Не знает он, что смерть близка, что ждет их Атажуки», — говорится в тексте композиции.

Восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве стало причиной межнационального конфликта, который разгорелся в селе Кенделен. Местные жители (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев через свою территорию. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

Материалы по теме Массовые беспорядки на Кавказе В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века

По мнению историков, первопричиной массовых волнений стал нерешенный статус горных пастбищ, сообщает «Кавказский узел». «Основной вопрос не в ассоциации кабардинцев и балкарцев с той или иной стороной давнего сражения, а в интерпретации исторического события для решения современных проблем, прежде всего статуса горных земель отгонно-пастбищного животноводства», — пояснил старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня. По его словам, поход кабардинцев в контексте земельного спора выступает «важным моментом в борьбе за историческую память как ресурс для решения современных проблем».

Начавшиеся в Кенделене волнения перекинулись на соседние селения и столицу КБР Нальчик. Были задержаны несколько десятков человек. В региональном управлении следственного комитета инициировали проверку случившегося и пообещали в скором времени установить личности зачинщиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!