Взбунтовавшуюся на Кавказе молодежь назвали жертвой «закулисных кукловодов»

Первый заместитель министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев записал видеообращение к зачинщикам межнационального конфликта в Кенделене. Видео опубликовано на его странице в Instagram.

Организаторов беспорядков он назвал нечистыми на руку обманщиками и манипуляторами. «Зря вы это делаете, остановите свой злой умысел», — обратился Хубиев к активистам. Вторая часть его послания была адресована молодежи. «Молодежь КБР, вы — два братских народа, которые живут в цветущей республике. Вам нужно быть вместе. Не идите на поводу у закулисных кукловодов. Вам строить цветущую Кабардино-Балкарию», — сказал он.

Похожий сценарий разыгрывался в конце 90-х в Карачаево-Черкесии, когда используя национальные чувства молодежи и материалы лжеисториков сталкивали братские народы. Где же эти лидеры и герои, которые будоражили безвинный народ? Чего они добились??? Только лишь благодаря мудрости народов нашей республики мы сумели сохранить мир и стабильность. Поэтому призываю молодежь Кабардино-Балкарии обратить внимание на наш опыт. Не поддавайтесь провокациям и не слушайте лозунги закулисных кукловодов. У вас общее будущее, вам жить и развивать братскую Кабардино-Балкарскую Республику. #карачаевочеркесия#кабардинобалкария#миннацкчр#кавказедин#исламхубиев#къадар#умут#кабардинцы#балкарцы#карачаевцы#вединственашасила# Фото опубликовано @islamhubi

В разгар конфликта в YouTube появилась видеозапись с имамом мечети села Герпегеж Хакимом Бозиевым. «Нынешнее "канжальское сражение", которое происходит вокруг селения Кенделен, там есть один победитель и там есть два проигравших», — отметил он и уточнил, что под проигравшими имеет в виду современных кабардинцев и балкарцев, а победителем вышел шайтан.

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Причиной межнационального конфликта в Кенделене стало то, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которые заблокировали село. Ситуация продолжила развиваться уже в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике, а также в соседнем Баксане.

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