Взбунтовавшиеся селяне травмировали силовиков в Кабардино-Балкарии

Бойцы ОМОНа и спецподразделения «Гром» пострадали в результате столкновений в кабардино-балкарском селе Заюково. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на МВД.

По данным издания, в бойца спецподразделения «Гром» попал камень, вследствие чего мужчина получил черепно-мозговую травму. Боец ОМОНа получил травму ног в результате наезда автомобиля.

В настоящее время обстановка в Заюково и Кенделене, где изначально и разгорелся межнациональный конфликт, спокойная, отмечает «Кавказский узел». При этом улицы Кенделена продолжают патрулировать сотрудники полиции, на дороге из Заюково выставлены полицейские посты. Также пост полиции был усилен в соседнем городе Баксан.

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Ранее сообщалось, что ночью силовикам пришлось разгонять протестующих в Баксане. Всего в Кенделене, Баксане и Нальчике были задержаны десятки людей.

Конфликт в Кенделене вспыхнул в среду, 19 сентября. Поводом послужило то, что местные жители-балкарцы не пустили в село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве и на лошадях совершить восхождение на вершину горы Канжаль. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которые заблокировали село. Ситуация продолжила развиваться уже в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике. Там десятки протестующих собрались в центре города с флагами и выкрикивали лозунги. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку и пообещали установить личности зачинщиков конфликта.

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