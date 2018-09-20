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Жители кавказского села рассказали о провокациях и страхе перед бунтом

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Жительница кабардино-балкарского Кенделена, где развернулся межнациональный конфликт, рассказала об обстановке в селе. Ее слова приводит «Регион Online».

«Меня до сих пор трясет, это было очень страшно. Все началось около 11 утра. Кенделен оцепили омоновцы, въезд и выезд были закрыты, пропускали только местных жителей, которые шли пешком, — и то только по паспортам», — сообщила она.

Женщина, имя которой не раскрывается, добавила, что люди собрались на окраине села. С одной стороны узкой дороги стояли местные жители, с другой — кабардинцы, а между ними — ОМОН. «Мы надеялись, что силовики как-то будут помогать погасить конфликт, ведь мало кто рискнет нападать на представителей органов. Но вместо этого они молча раздвинулись и пропустили незваных гостей», — уточнила она.

Пришедшие в село кабардинцы, по ее словам, выкрикивали религиозные лозунги. «Знаете, целью этих людей была провокация конфликта, а не желание попасть на гору Канжал. В это время там уже лежит снег, то есть одеваться тем, кто идет на плато, нужно тепло: ботинки, куртки, шапки. Те же, кто вторгся в наше село, были в футболках и резиновых тапочках, в таких только дома ходить можно. И вели себя они очень вызывающе, будто ничего не боялись. Словно пьяные или обкуренные», — добавила жительница Кенделена.

Причиной межнационального конфликта в Кенделене стало то, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути.

Из-за развязавшегося конфликта в село прибыли силовики, часть дорог заблокировали. В региональном СК начали проверку и пообещали вскоре установить личности зачинщиков.

Межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии, общественные организации «Къарачай Алан Халкъ» и «Молодежное Адыге Хасэ» призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не принимать участие в конфликте, сообщает «Кавказский узел».

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