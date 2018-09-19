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В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века

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В кабардино-балкарском селе Кенделен разгорелся межнациональный конфликт с погромами, стрельбой и перекрытиями дорог. Это произошло из-за того, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия Канжальской битвы. Об этом сообщает портал News-r.

Десять лет назад — в 2008 году — при попытке подняться в гору путь всадникам перекрыли местные жители. Тогда, чтобы добраться до горы, они огибали село по опасному объездному пути. В этот раз, памятуя о конфликте, местная полиция решила его предотвратить и рекомендовала отменить восхождение. Из 200 участников процессии 170 отказались от похода, оставшиеся все равно решили идти в гору.

Конный строй обогнул село и достиг вершины утром 17 сентября. Однако черкесская молодежь и активисты, недовольные тем, что балкарцы не пустили их всадников с национальными флагами через свое село, отправились в Кенделен. На месте они потребовали, чтобы жители села пропустили конницу на обратном пути. Свое требование они объяснили так: всадники являются гражданами РФ и имеют право свободно передвигаться по стране.

Ситуация накаляется! Толпа с Заюково идет на Кенделен. Мессенджеры завалены сообщениями о том, что нужно пойти на Кенделен. Люди! Что вы творите? ОДУМАЙТЕСЬ! Выезжайте на места те, кого народ послушает! Имамы! Старейшины! @alyautdinovildar @aliy_totorkulov @patriot_kbr @hanafi_mazhab @junusbek_evkurov @skfo.ru @krskfo @minnatskchr @dum_kbr @dumkchr @kbr24.ru @dumagovru @dum_moscow #кбр #кчр #карачаевцы #балкарцы #адыги #кабардинцы

Фото опубликовано @alan_nations

В итоге завязалась потасовка, на записях с места происшествия, появляющихся в сети, слышна стрельба. «Кавказский узел» уточняет, что участникам конного шествия удалось пройти в село в сопровождении силовиков, но их заблокировали местные жители. «В результате силовики стали скручивать местных жителей. Жители села не хотят, чтобы всадники прошли через их село. На это не было никакого разрешения», — рассказала секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева.

Массовые волнения в селении Кёнделен Присылайте нам фото и видео 📱 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #ЧПНальчик #Нальчик #Баксан #Чегем #Нарткала #Урвань #Прохладный #Майский #Терек #Нартан #Черек #НовостиКБР #КБР #кабардинцы #балкарцы

Фото опубликовано @chp.nalchik

На момент публикации материала село остается блокированным силовиками. Чтобы избежать нового витка конфликта с местными жителями, конники решили спуститься с горы тем же путем, что и поднимались — в обход Кенделена. Обстановка остается напряженной, трасса Нальчик — Тырнауз перекрыта.

Канжальская битва — ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Во время битвы черкесы под предводительством князя Кургоко Атажукина нанесли поражение и разгром войскам крымского хана Каплан Гирея. По мнению историков РАН, это сражение имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин.

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