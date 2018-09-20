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Чеченский блогер в бегах рассказал о депортации кавказцев из Европы

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Тумсо Абдурахманов

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов рассказал, что европейские страны экстрадируют беженцев в Россию по запросу властей, нарушая Европейскую конвенцию по правам человека. Интервью с активистом опубликовал телеканал «Настоящее время».

«Меня беспокоит то, что вопросы с правами человека в России используются европейскими лидерами просто как инструмент для шантажа России, российских политиков на каких-то саммитах, встречах, чтобы просто в лицо [президенту России Владимиру] Путину сказать, мол, "у вас там плохо". Но когда дело касается чеченских беженцев, или в общем кавказских, эти страны почему-то принимают решения, что там все нормально с правами человека», — поделился Абдурахманов.

За последний месяц Польша, Словакия и Украина экстрадировали в Россию по запросу властей двух уроженцев Ингушетии и одного чеченца. По данным Абдурахманова, еще трех человек в 2017 году выдала Германия. Всех их обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии.

В конце августа Абдурахманов опубликовал на своем YouTube-канале интервью в трех частях с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, известным как Лорд. По словам блогера, Даудов позвонил ему сам и обещал не трогать его, если он вернется на родину. В ходе разговора они обсудили незаконное преследование чеченской молодежи и преступления против народа со стороны представителей власти в Чечне.

Тумсо Абдурахманов бежал из России в 2015 году. По его словам, причиной побега стал конфликт с двоюродным братом главы республики Рамзана Кадырова. Исламу Кадырову не понравилась «слишком салафитская» борода Абдурахманова, после чего его отвезли в полицию и заставляли признаться, что он воевал в Сирии. В настоящий момент Абдурахманов ждет убежища в Польше и ведет блог, в котором критикует чеченскую власть.

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