Обвиняемый в терроризме россиянин пытался получить статус беженца в Германии

Германия выдала России уроженца Кабардино-Балкарской Республики, разыскиваемого за пособничество запрещенной террористической организации «Имарат Кавказ» и участие в боевых действия в Сирии. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает ФСБ.

Экстрадиция находящегося в международном розыске гражданина России 1987 года рождения была организована спецслужбами совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом , НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

По данным ФСБ, мужчина, проживая в Кабардино-Балкарской Республике, оказывал пособническую помощь бандподполью «Имарат Кавказ». В октябре 2013 года он транзитом через третьи страны уехал в Сирию, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов.

Затем россиянин хотел легализоваться в Европе и по поддельным документам предпринял попытку получить статус беженца в Германии. На основании ориентировки российской стороны в сентябре 2017 года мужчину задержали немецкие правоохранители.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



