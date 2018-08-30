Греция выдала воевавшего за сирийских террористов россиянина

Греция экстрадировала в Россию уроженца Республики Татарстан, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Об этом в четверг, 30 августа, в Центре общественных связей ФСБ сообщили РИА Новости.

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Отмечается, что 30-летний мужчина является сторонником религиозно-экстремистской идеологии. По данным ФСБ, подозреваемый уехал в Сирию в 2014 году и, став членом международной террористической организации, участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

Позднее он скрывался на территории стран Ближнего Востока и Африки, а затем прибыл в Европейский союз, где хотел легализовать свое нахождение в Европе. В январе 2018 года он был задержан в Афинах и помещен под арест.

В ФСБ уточнили, что российские правоохранительные органы предоставили греческим силовиками доказательства преступной деятельности подозреваемого и Греция согласилась выдать его России.

27 июля сообщалось, что в Москве Басманный суд санкционировал заочный арест обвиняемых в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии на подконтрольной террористам территории.

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