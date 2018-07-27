Московский суд заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

В Москве Басманный суд санкционировал заочный арест обвиняемых в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии на подконтрольной террористам территории. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Цареву.

По словам Царевой, мера пресечения избрана в отношении троих граждан Сирии — Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы. Им заочно предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве лица, находящегося в беспомощном положении по мотивам религиозной или политической ненависти, а также издевательстве над телом умершего.

Все трое объявлены в международный розыск.

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Российский самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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