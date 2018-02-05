Пилот сбитого в Сирии Су-25 получит награду

Погибший в Сирии пилот российского Су-25, сбитого боевиками, будет награжден. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Майора Романа Филипова представят к высокой государственной награде, пишет издание. По его информации, ему могут присвоить звание Героя России (посмертно).

Летчик погиб уже на земле: он катапультировался, когда больше не смог удерживать подбитый штурмовик в воздухе. Затем Филипов принял бой и был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. В настоящее время российская сторона пытается вернуть тело майора.

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Ранее сообщалось, что в причастности к гибели Су-25 заподозрили Турцию, которая является гарантом безопасности в провинции Идлиб. До этого стало известно, что Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию региона. Маневры майор совершал на достаточно низкой высоте в 4 тысячи метров.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». В сети появилось видео сражения пилота с боевиками.

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