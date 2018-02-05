Турцию заподозрили в причастности к гибели российского Су-25

Низкая высота полета российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии, могла быть связана с тем, что Турция пообещала «гарантию безопасности на данной территории». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Именно Анкара контролирует зону деэскалации Идлиб. «При разработке полетного задания могли положиться на это», — рассказал собеседник издания.

По словам военных, ЧП произошло при совершении маневра на достаточно низкой высоте — около четырех тысяч метров.

Материалы по теме В Сирии сбили российский Су-25 Пилот принял последний бой на земле и был убит

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.

Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Находившийся за штурвалом пилот Роман Филипов катапультировался. Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!