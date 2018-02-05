Появились данные о месте службы погибшего в Сирии пилота Су-25

Погибший в Сирии пилот Су-25 проходил службу на Дальнем Востоке. Об этом говорится на сайте администрации Приморья в понедельник, 5 февраля.
«Роман Филипов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек», — приведены в сообщении слова исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко.
Приморье, по словам Тарасенко, будет помнить геройски погибшего земляка. «На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас», — добавил он.
Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Пилот катапультировался, вступил в бой с боевиками после приземления и погиб. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».
Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.