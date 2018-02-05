Появились данные о месте службы погибшего в Сирии пилота Су-25

Погибший в Сирии пилот Су-25 проходил службу на Дальнем Востоке. Об этом говорится на сайте администрации Приморья в понедельник, 5 февраля.

«Роман Филипов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек», — приведены в сообщении слова исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко.

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Приморье, по словам Тарасенко, будет помнить геройски погибшего земляка. «На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас», — добавил он.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Пилот катапультировался, вступил в бой с боевиками после приземления и погиб. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.

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