Следы сбившего российский Су-25 ПЗРК отыскали на Украине

Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины. Такое мнение в воскресенье, 4 февраля, высказал РИА Новости член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам», — заявил Морозов.

При этом он не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США, передавал «Интерфакс». «Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется», — подчеркнул он.

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что США не передавали ПЗРК своим союзникам в Сирии. «США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем», — сказал Пэхон.

Российский Су-25 был сбит 3 февраля в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался. Позднее выяснилось, что летчик дал бой террористам, отстреливаясь из личного оружия, и погиб.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября 2017 года, возгорание локализовали утром 28 сентября. В результате на арсенале были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, общий ущерб составил 800 миллионов долларов.

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