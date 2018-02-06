Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил майору Роману Филипову звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 6 февраля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что тело российского летчика, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, доставлено на подмосковный военный аэродром Чкаловский.

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Сообщалось, что также доставлена часть обломков сбитого штурмовика. В Минобороны отмечали, что особенно важно получить остатки двигателей со следами ракеты, которой был сбит самолет Филипова, чтобы точно определить примененное боевиками оружие.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в ходе стандартного задания по патрулированию. Майор Роман Филипов катапультировался и приземлился, затем принял бой и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Перед этим летчик крикнул: «Это вам за пацанов!»

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

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