Россия попросила Турцию помочь забрать у боевиков обломки Су-25

Минобороны России попросило Турцию помочь забрать у террористов обломки штурмовика Су-25, сбитого 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве подчеркнули особую важность получения остатков двигателей со следами ракеты, которой был сбит штурмовик. Это нужно для точной идентификации переносного зенитного ракетного комплекса, который использовали боевики, а также установления места, в котором его произвели и каналов поставки ПЗРК в Сирию.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Telegram-канал Directorate 4 опубликовал кадры боя, в который пилот вступил с боевиками.

5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу представил пилота сбитого штурмовика майора Романа Филипова к званию Героя России посмертно.

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