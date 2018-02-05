Пилоту сбитого Су-25 решили дать Героя России

Министр обороны России Сергей Шойгу представил пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25 майора Романа Филипова к званию Героя России посмертно. Об этом сообщает российское оборонное ведомство, передает РИА Новости.

В Минобороны отметили, что самолет под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке.

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«Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков», — отметили в ведомстве.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Летчик спустился на парашюте, когда больше не смог удерживать подбитый штурмовик в воздухе. Затем он принял бой и был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

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