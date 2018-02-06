Раскрыты подробности операции по возвращению тела летчика Су-25 в Россию

Тело летчика Романа Филипова, погибшего в сирийской провинции Идлиб, было возвращено в Россию общими усилиями Москвы и Анкары. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что в операции были задействованы российские военные разведчики и их турецкие коллеги.

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По данным источников, тело майора привезли на подмосковный аэродром Чкаловский 5 февраля. Вместе с ним была доставлена часть обломков сбитого штурмовика Су-25, которым управлял летчик.

Указом президента Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Офицер будет похоронен 8 февраля в Воронеже с воинскими почестями.

Филипов погиб 3 февраля в Идлибе после того, как его штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена.

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