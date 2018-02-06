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Тело погибшего пилота Су-25 доставили в Россию

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Тело российского летчика Романа Филипова, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, доставлено на подмосковный военный аэродром Чкаловский. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны России.

Источник в некой частной разведывательно-аналитической компании уточнил, что тело привезли в Россию 5 февраля.

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — рассказал собеседник агентства из Минобороны. Как отмечали в военном ведомстве, особенно важно получить остатки двигателей со следами ракеты, которой был сбит самолет Филипова, чтобы точно определить примененное боевиками ракетное оружие.

Пилот представлен к званию Героя России посмертно.

Российский штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля в ходе стандартного задания по патрулированию. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Майор Роман Филипов катапультировался и приземлился, затем принял бой и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Перед этим летчик крикнул: «Это вам за пацанов!»

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