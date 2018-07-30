России выдали главного поставщика «посольского кокаина»

Германия выдала России Андрея Ковальчука — одного из главных фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в РФ. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, передает в понедельник, 30 июля, ТАСС.

По словам защитника, мужчина сейчас находится в московском СИЗО «Матросская Тишина». Ковальчуку официально предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

Жеребенков не назвал дату выдачи мужчины. В то же время сообщается, что адвокаты Ковальчука в Германии не были уведомлены об экстрадиции, поэтому обжаловали решение.

Ковальчук, арестованный в Германии, рассказывал о пробелах в материалах следствия и просил суд не экстрадировать его в Россию.

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Другие фигуранты дела о контрабанде кокаина — Иван Близнюк и Александр Чикало — попросили помощи у российских властей из аргентинской тюрьмы. Они заявили, что все обвинения были подстроены.

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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