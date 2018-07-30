Мир
 
Последние новости
Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Песков рассказал о своих отношениях с Facebook
Определен способ «быть москвичом в фейсбуке»  
Россию заподозрили в атаке на расследующую отравление Скрипалей лабораторию
Напавший на полицейского в центре Москвы мстил за избиение
Политруков вернули в российскую армию
Торговая война Трампа обвалит Apple
Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео
Россия защитится десятками «Зубров» и «Мурен»
Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер
Новости партнеров

России выдали главного поставщика «посольского кокаина»

Перейти в «Мою Ленту»

Германия выдала России Андрея Ковальчука — одного из главных фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в РФ. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, передает в понедельник, 30 июля, ТАСС.

По словам защитника, мужчина сейчас находится в московском СИЗО «Матросская Тишина». Ковальчуку официально предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

Жеребенков не назвал дату выдачи мужчины. В то же время сообщается, что адвокаты Ковальчука в Германии не были уведомлены об экстрадиции, поэтому обжаловали решение.

Ковальчук, арестованный в Германии, рассказывал о пробелах в материалах следствия и просил суд не экстрадировать его в Россию.

Другие фигуранты дела о контрабанде кокаина — Иван Близнюк и Александр Чикалопопросили помощи у российских властей из аргентинской тюрьмы. Они заявили, что все обвинения были подстроены.

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Известного по «кокаиновому делу» российского посла перевели в другое место
Фигуранты «кокаинового дела» попросили Россию о помощи
Фигурант дела о «посольском кокаине» попросил не выдавать себя России
В деле о «посольском кокаине» нашли российского керлингиста и двух латвийцев
Другие материалы рубрики
Мир00:0129 июля

Салам, рейх!

Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
09:53Сегодня

Маккейн предложил способ обезопасить НАТО от Трампа

14:18Сегодня

Глава МВД Италии отличился фашистским высказыванием

14:37Сегодня

«Криптовалютного короля» Винника разрешили выдать России

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
01:57Сегодня

Автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады и попал на видео

12:38Сегодня

В Польше вознамерились взыскать с России репарации

16:0828 июля

Погодные аномалии оставили британцев без отпуска

Мир00:0127 июля

Малыши без души

Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
13:31Сегодня

Преемник Джонсона поехал в Китай и перепутал китайцев с японцами

05:29Сегодня

В Британии призвали противостоять растущей российской угрозе сообща

11:37Сегодня

Сирийские боевики перешли на сторону Асада

Россия
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Стальные династии
Полиция взяла под охрану производство утвари для РПЦ
Казаки открестились от создания реестра «врагов народа» за 60 миллионов рублей
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
Российские гаишники избили убегавшего от них водителя и попали под суд
Путин наградил следователя по делу Скрипалей
Все материалы
Мир
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
России выдали главного поставщика «посольского кокаина»
Глава МВД Италии отличился фашистским высказыванием
«Криптовалютного короля» Винника разрешили выдать России
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
«Они покупали девочек и мальчиков»
В Польше вознамерились взыскать с России репарации
Все материалы
Бывший СССР
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
В Белоруссии «бандеровцы» избили мужчину за футболку с символикой ДНР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
В Таджикистане растерзали иностранных туристов
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
В Верховной Раде пришли в ужас от украинского школьного учебника по географии
Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео
Все материалы
Экономика
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
«ЕвроХим» поменяет подрядчика в Березниках
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
«Роснефть» оказалась в фокусе рынка
Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны
«Роснефть» выбилась в лидеры
Трамп и торговая война разогнали американскую экономику
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Напавший на полицейского в центре Москвы мстил за избиение
Появились подробности убийства отца тремя сестрами
Мошенницы попытались снять 870 миллионов рублей в московском банке
Арестованного по делу о госизмене ученого заподозрили в сливе данных о подлодках
Все материалы
Наука и техника
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Россия открестилась от «Армат» и «Бумерангов»
Россия защитится десятками «Зубров» и «Мурен»
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Россия предложит Китаю «Каракурты» с «Калибрами»
Все материалы
Спорт
Все в шелках
Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
Легкоатлета дисквалифицировали за критику формы сборной Украины
Футболист «Барселоны» отказался от переезда в Россию
«Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего»
У теннисистки новая любовь. Это конец карьеры?
Ковальчук прокомментировал награждение футболистов за ЧМ-2018
В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо уличенного в связях с ЦРУ Катара
В Норвегии погибла олимпийская чемпионка
Все материалы
Культура
«Спасти камер-юнкера Пушкина». Режиссер-постановщик — Сергей Чехов«Либо на дне — либо нигде»
Почему нам стыдно ходить в театр
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
Untitled , 2017Где-то в гетто
Бедность, расизм и гомофобия глазами фотографов со всей планеты
Полиция возбудила дело о мошенничестве на студии «Чеченфильм»
Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер
Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы
Massive Attack процитировали Геринга на концерте напротив Минобороны России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Рассказ от лица плюшевого кота умилил пользователей сети
Порошенко рассмешил сеть словами о европейском выборе князя Владимира
Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
В США заключенные взломали тюремные планшеты и украли сотни тысяч долларов
Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Сестры Кардашьян дружно изменили внешность
Канье Уэст оказался бездарным дизайнером
В рекламе бритвы для женщин впервые показали реальное бритье
Названы самые красивые брюнетки
Все материалы
Путешествия
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
В Пакистане погиб российский турист
В США рассказали о тайной слежке за авиапассажирами
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Вылетевший из Израиля самолет сел с отказавшим двигателем
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Женщина проснулась с чужой змеей в постели
Захотевшего в туалет преступника пришлось отпустить на свободу
Пугавшего туристов крокодила поймали в Таиланде
Загадочного крысочервя сняли на видео
Все материалы
Машины, которые не выпускают на улицы
Монстры от GM, Chrysler и Ford, пролетающие четверть мили за несколько секунд
Запаска с секретом
Забытые технологии: как одно дополнительное колесо облегчало парковку в США
Зачем изобрели цветные шины
Забытые технологии: цветные и светящиеся шины Goodyear родом из шестидесятых
Спецверсия «Дастера» на турецком бездорожье
Испытание спецверсии «Дастера» дикой Турцией
Раскрыта внешность нового лифтбека Lada Granta
Tesla сделала доску для серфинга за 100 тысяч рублей
Самую дорогую Toyota Supra оценили в 2 миллиона долларов
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы