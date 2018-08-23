Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе

Главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах, как Гули, задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, 45-летнего Салифова, который находится в международном розыске по линии ГУУР МВД России за похищения с целью вымогательства, задержали вместе с племянником Магомедом Курбановым, который также разыскивается российскими властями по аналогичному обвинению.

Материалы по теме «Король нам не нужен» Почему выборов главного вора России на самом деле не было Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»

23 августа по решению суда Курбанов был арестован для последующей экстрадиции в Россию, а Салифов отпущен на свободу.

«На данный момент Гули официально проходит фигурантом по двум эпизодам похищений, одно из которых — похищение самарского предпринимателя Камала Гулуева. По этому факту против Салифова дал показания его бывший исполнитель [подручный] Максуд Гурбанов, осужденный за ранее совершенное убийство», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, по неофициальным данным за Салифовым в России тянется целый шлейф тяжких преступлений, количество которых лишь растет по мере выявления. Согласно информации Интерпола, в минувшем мае Салифова ненадолго задерживали в ОАЭ, но вскоре он был освобожден.

«Власти Турции, где Салифов обосновался сразу после выхода на свободу в октябре прошлого года, несмотря на настойчивые запросы российских силовиков, упорно предпочитали его не замечать», — резюмирует «Прайм Крайм».

На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. Прежний лидер, Захарий Калашов (Шакро Молодой), недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!