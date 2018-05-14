Главного претендента на воровской «трон» России заподозрили в убийстве мафиози

Азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Гули) заподозрили в причастности к убийству 59-летнего криминального авторитета Гайоза Звиададзе (Гия Кутаисский), которое было совершено 8 апреля в турецкой Анталье. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт».

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«Источники (...) говорят, что, согласно оперативной информации, полученной турецкой полицией, "ниточки" от преступления могут вести к Гули», — говорится в сообщении.

По данным собеседников издания, недавно Гули покинул Турцию, где проживал ранее, и перебрался в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В криминальном мире активно обсуждают версию, что переезд Салифова может быть связан с расследованием турецкой полицией обстоятельств убийства Гии Кутаисского.

«Неизвестно, куда могут привести "ниточки" расследования. Люди, знакомые с Гули, отмечают, что некие силы специально наводят "тень" на Салифова», — отмечается в сообщении.

Гули считается главным претендентом на воровской «трон» после Захария Калашова (Шакро Молодой) — по данным следствия, лидера преступного мира России, который 29 марта был приговорен за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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