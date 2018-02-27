Киллеры нацелились на главного претендента на воровской «трон» России

Полиция Турции вышла на след убийц вора в законе Давида Алханашвили, более известного в криминальной среде как Дато Панкисский, застреленного в Стамбуле 22 декабря прошлого года. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным турецких силовиков, киллерами были граждане Армении, а предполагаемым организатором — армянский вор в законе Андраник Согоян (Зап Ленинаканский): как отмечает ИА, после успешной ликвидации Панкисского Зап мог получить «заказ» на азербайджанского вора в законе №1 Надира Салифова (Гули). Он считается главным претендентом на воровской «трон» после Захария Калашова (Шакро Молодой) — по данным следствия, лидера преступного мира России.

Как отмечает ИА, Согоян, вероятно, действовал по заказу Дато Озманова, племянника Калашова. Над Озмановым несколько действующих и будущих воров в законе, включая Панкисского, устроили жестокую расправу в Бельгии в 2011 году: Дато нанесли многочисленные ножевые ранения, в том числе лица и головы, но он выжил.

По данным источника «Прайм Крайм», недавно при содействии Дато Озманова состоялись переговоры Андраника Согояна с Зауром Ахмедовым, двоюродным братом и одновременно шурином азербайджанского криминального авторитета Ровшана Джаниева по кличке Ленкоранский. Он был расстрелян в Стамбуле в августе 2016 года.

После смерти Ленкоранского принадлежавшие ему торговые точки на «Фуд Сити», крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре Москвы, расположенном на Калужском шоссе, перешли к Зауру Ахмедову. Кто именно являлся заказчиком убийства Ленкоранского, до сих пор не установлено; однако одним из его главных врагов был Гули.

«Ахмедов (...) поклялся свершить в отношении Гули кровную месть. Не исключено, что успешная ликвидация Панкисского позволила Запу получить "заказ" на Гули», — заключает «Прайм Крайм».

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