ФСБ объявила войну ворам в законе на Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ведут активную борьбу с ворами в законе на Кубани: в минувшем году там арестовали трех криминальных авторитетов. Четвертый вор — 39-летний Тимур Капба — задержан 16 февраля в Краснодаре. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Капба, известный в криминальных кругах как Гули, после освобождения в минувшем октябре из «Владимирского централа», должен был регулярно отмечаться в областном надзорном органе ФСИН как лицо без определенного места жительства. Однако, по данным силовиков, вместо этого Гули по поддельным документам выезжал в Европу и Турцию.

«В настоящее время Капба арестован административно на 15 суток, по истечении которых ему будет предъявлено новое уголовное обвинение», — говорится в сообщении агентства.

По данным издания, Краснодарский край — единственный регион в России (за исключением Москвы в редчайших случаях), где уголовным преследованием воров в законе на постоянной основе занимается не только МВД, но и ФСБ. Только за минувший год, по материалам спецслужбы, на Кубани было арестовано три вора в законе.

Ими оказались 53-летний Георгий Манукян (Чинка), 44-летний Ара Мурадян (Ара Армавирский), а также коренной краснодарец, 67-летний Владимир Волков (Волчок), обладающий большим авторитетом в преступном мире. Им предъявлены обвинения в вымогательстве, мошенничестве и организации преступного сообщества соответственно.

«В случае с Капбой участие ФСБ объясняется расследованием преступления, связанного с нарушением государственной границы», — отмечает агентство.

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