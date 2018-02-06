Шакро Молодой отказался от дачи показаний в суде

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), который, по данным следствия, является лидером преступного мира России, отказался от дачи показаний. Об этом во вторник, 6 февраля, из зала Никулинского суда Москвы сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подсудимый воспользовался 51 статей Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя. «Я не совершал никаких преступлений и не занимался вымогательством. Больше ничего сказать не могу», — заявил Калашов.

Согласно озвученным в суде данным прокурора, в феврале 2015 года Калашов поручил Батыру Бекмурадову, который был его охранником, вместе с криминальным авторитетом Андреем Кочуйковым (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства средств и имущества у представителей бизнеса.

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На деньги Шакро Молодого Бекмурадов и Кочуйков приобрели ЧОП «Защитник» и «Заслон», чтобы «придать легальность своей деятельности» и получить возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании, отмечала прокурор, сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.

Всего по так называемому делу Шакро проходят 14 фигурантов в возрасте от 29 до 64 лет, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы 8 миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

10 октября в ходе рассмотрения уголовного дела по существу было зачитано обвинительное заключение, в котором говорилось о том, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно он распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.

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