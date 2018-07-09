Воры в законе пересели на бронированные автомобили

Обосновавшиеся в Турции воры в законе готовятся к серьезному противостоянию — обзаводятся бронированными лимузинами и мощной охраной. Об этом сообщает «Росбалт».

Основные участники конфликта: криминальный авторитет Гоча Алпаидзе (Алфасон) и его покровитель Надир Салифов (Гули) с одной стороны и вор в законе Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) — с другой.

«Гули уже начал подготовку к "войне" и усилил безопасность на случай ответных действий. Только на днях Салифов вручил Алфасону ключи от нового бронированного лимузина, а заодно приставил к нему пятерых своих боевиков в качестве телохранителей. Представители клана Мераба в такой ситуации предпочли уйти в тень», — говорится в сообщении.

По данным издания, причиной конфликта стали события ноября 2017 года: тогда турецкая полиция задержала около 10 членов местной ОПГ в тот момент, когда они готовили нападение на одну из вилл Гули. Под подозрение авторитета сразу же попал клан Мераба Сухумского: сторонники Гули полагают, что тот как минимум мог быть в курсе готовившегося нападения.

6 июля стало известно, что правительство Греции приняло решение одобрить экстрадицию во Францию грузинского вора в законе Лашу Шушанашвили, известного в криминальных кругах как Лаша Руставский.

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