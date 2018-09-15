Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина

Бельгия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске российского гражданина, который подозревается в финансировании боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в субботу, 15 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича 1988 года рождения», — уточнили в центре.

По данным ФСБ, Гехаев является сторонником радикального ислама. С 2015 года он проживал в странах Евросоюза, откуда и осуществлял финансовую поддержку террористов, действующих на территории Сирии.

Как отмечается в сообщении, россиянин был задержан в Брюсселе в мае 2017 года и помещен под предэкстрадиционный арест. России его выдали 14 сентября.

В конце августа сообщалось, что Греция экстрадировала в Россию уроженца Республики Татарстан, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии.

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